Tooske gaat klimmen voor het goede doel

Ze hebben er nu al de grootste lol om, Tooske (42) en de zeven vriendinnen die met haar meegaan de Kilimanjaro op. Samen hebben ze 22 kinderen die naar dezelfde school gaan, en als de acht vrouwen volgende week in Afrika zitten, zijn dus de papa's aan zet.



,,Een van mijn vriendinnen heeft al een mailtje naar school gestuurd: 'sorry als de kinderen met ongekamde haren en te laat de klas in komen''', zegt de presentatrice lachend. Nee gekkigheid, haast ze zich daarna te zeggen. Hoewel zij 'hoofd kinderen' is, is haar man Bastiaan (45) heus niet achterlijk. ,,Dat gaat thuis vast prima, maar dan op z'n papa's. Ik stop elke ochtend fruit en groente in de broodtrommels, nu zullen ze een liga erin vinden. Ze zoeken het maar uit, het wordt vast heel gezellig'', vertelt Tooske. ,,Een paar jaar geleden had ik nog kleine kinderen en was ik zelf nog redelijk hormonaal. Als ik dan drie dagen weg ging, was ik in staat om hele schema's te maken met hoeveel maatschepjes Nutrilon in welk flesje moest, maar die tijd ligt echt achter me.''



Gisteren reisde Tooske naar Tanzania, om daar met haar vriendinnen en nog 74 anderen de Kilimanjaro te beklimmen. Ze wil daarmee geld inzamelen voor War Child. Een maand of vijf geleden kwam het verzoek vanuit dat goede doel.



,,De Kili-challenge doen ze al een paar jaar. Ik kende het niet, en dat was precies het probleem. Met mijn bekendheid kan ik er aandacht voor vragen. Een goed plan, dus ik zei meteen 'ja', maar ik bedacht pas later dat het een vrij pittige beklimming is.''



Billen

De afgelopen maanden had ze genoeg tijd om te trainen. Het was vrij rustig met haar tv-werk, maar zegt ze zonder er meer over kwijt te willen, 'daar komt binnenkort verandering in'. Ze sportte al twee keer in de week met vriendinnen in de duinen bij Bloemendaal, en daarin is ze wat fanatieker aan het werk gegaan. ,,Mijn billen, bovenbenen en rug hebben extra aandacht gekregen, want die zijn belangrijk voor een beproeving als deze. Ik ben nu fitter dan ooit, mijn kleding zit los om mijn lichaam.''



En dan nog eens andersoortige oefeningen om haar lichaam voor te bereiden op de zuurstofarmere omgeving op de bijna 6 kilometer hoge berg. Twee keer per week sloot ze zichzelf op in een speciale hoogtekamer in Alkmaar. Dat zou de aanmaak van haar rode bloedlichaampjes een boost geven.



Bart Biermans, een leerling van Wim Hof, The Iceman, heeft haar in een ijsbad geleerd om in korte tijd zo snel mogelijk zuurstof in je lichaam te krijgen. ,,Ik begreep dat er op 6.000 meter hoogte ongeveer de helft van de zuurstof in de lucht is dan normaal. Over die laatste honderd meter doe je, geloof ik, ongeveer een uur. Het is zo zwaar, het is sloffen.''



Nu de beklimming nadert, komen ook de zenuwen. Want je kunt je nog zo goed voorbereiden, hoe het echt is merk je pas als je het doet. ,,Ik vergelijk het maar met mijn eerste bevalling. De een zei daarover dat het een groot drama is, de ander vindt dat je je moet overgeven en dan gaat het prima. Hierover zegt de één dat ook senioren de Kilimanjaro beklimmen zonder problemen, maar de ander komt met verhalen over dragers die lijken naar beneden transporteren. Ik moet het gewoon zelf ondergaan.''



Tooske steunen kan via http://warchild.nl/tooske