Topfavoriet Dwight Dissels overleeft ternauwernood in The Voice

VideoTopfavoriet Dwight Dissels beleefde vanavond enkele spannende momenten in The Voice of Holland. Het zangtalent wist de jury en het publiek niet te overtuigen met zijn uitvoering van When I Get You Alone en belandde in de gevarenzone. Toch was het uiteindelijk Yerry Rellum die het veld moest ruimen.