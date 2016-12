Topmodel Lara Stone vond opgroeien in Mierlo dodelijk saai

Inmiddels kan Lara het plaatsje wel waarderen. ,,Het is een geweldige plek als je een klein kind bent'', zegt ze. ,,Het is rustig en veilig. Ik rende altijd de deur uit om buiten te spelen.'' Nu Lara zelf moeder is, neemt ze zoontje Alfred (3) graag mee naar Mierlo. ,,Heerlijk vind ik dat, die vredige rust.''



Stone kreeg haar eerste kind met Little Britain-komiek David Walliams, van wie ze vorig jaar na vijf jaar huwelijk scheidde. Ze hoopt ooit een tweede spruit te krijgen. ,,Daar denk ik regelmatig aan. Maar voorlopig ben ik blij met één kind. Hij is beste wat me ooit is overkomen. Ik ben trots op hem.''



Hoewel Lara beseft dat ze met haar 33 jaar niet meer de jongste is in de modellenwereld, hoopt ze dit werk nog lang te doen. ,,Ik hoef niet elke dag te werken, dus ik kan veel tijd doorbrengen met mijn zoon. Waar vind je zo'n baan?'' De kleine Alfred snapt nu gelukkig ook dat zijn moeder moet werken. ,,Eerder wilde hij dat ik zou stoppen.''