Topsporter aan de barre

Blessuregevoelig

Na een voedzaam ontbijt (muesli met banaan, fruit en koffie), de brandstof voor een dag hard werken, reist hij af naar de Stopera, het thuis van het Nationale Ballet, waar hij na een warming-up van 20 minuten een reeks vaste oefeningen aan de barre (stang) uitvoert, die vijf kwartier in beslag nemen. Daarna volgen de repetities van 11.30 uur tot 18.00 uur. Met een lunchpauze van 45 minuten.



Camargo: ,,Toen ik nog echt jong was, sloeg ik de warming-up regelmatig over. Maar dat is nu onmogelijk. Mijn lichaam protesteert vaker, is gevoeliger voor blessures. Mijn spieren, ribben, voeten, scheenbenen, ik moet ze allemaal opwarmen. Bij ballet gebruik je je hele lijf. Het is nog best lastig om alles in balans te houden."



Na de training volgt de cooling-down van 20 minuten stretchen en rekken. Bij de (para)medische staf - arts, fysiotherapeut, masseur - kan hij elk moment van de dag terecht.



Thuis kookt hij voor zichzelf. Een grote salade met veel groenten, soms pasta, dan weer rijst met vlees. ,,En af en toe een pizza. Een dikmaker, ja, maar wij verbranden zo veel, dat het op gezette tijden mag. In mijn vak word je moeilijk dik."



Rond 23.00 uur is het bedtijd. ,,Daarvoor kijk ik dan een filmpje op Netflix. Of ik skype met mijn familie en mijn vriendin Lea in Stuttgart. Ze is sociaal werkster en is ook dol op Amsterdam. Het Nationale Ballet is een wereldvermaard ensemble en de Nederlanders zijn meer open en easy going dan de meer formele en punctuele Duitsers."



Rijk wordt Camargo niet van zijn passie, zegt hij. Hoezeer leken ook vermoeden dat een sterdanser een stersalaris beurt. ,,Gemeten naar de arbeid die wij verrichten, horen we meer te verdienen dan profvoetballers. Maar ik klaag niet. Het gevoel dat mij overmant als ik Romeo of Prins Désiré in de Schone Slaapster dans... Dat is onbeschrijfelijk."