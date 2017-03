Toren C krijgt tijdelijke theatershow

Gijs Scholten van Aschat in film met Brad Pitt

17:28 De Nederlandse acteur Gijs Scholten van Aschat (57) is binnenkort te zien in een film met Brad Pitt (53). De Netflix-komedie War Machine vertelt over de opkomst en de ondergang van een Amerikaanse generaal in Afghanistan. Scholten van Aschat heeft een klein rolletje als een Nederlandse contractant.