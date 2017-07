Tour de France trekt minder tv-kijkers dan vorige jaren

Schrijfster Miep Diekmann overleden

17:14 Schrijfster Miep Diekmann is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de NOS. Diekmann schreef ruim zeventig jeugd- en kinderboeken. Haar doorbraak beleefde ze in 1956 met De Boten van Brakkeput. Het boek werd later gekozen tot Kinderboek van het jaar.