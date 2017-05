Tourflits! Op radio ouwehoeren over fietsen

Journalist, radio- en wielerfan Jairo van Lunteren tekende de verhalen op. Het boek is een monument van liefde voor de radio geworden. Al die mannen die daar gisteren zaten, zijn eigenlijk allemaal jongens die een hobby hadden die uit de hand liep. Sommigen hebben ook bij de televisie gewerkt, maar de radio, daar lag altijd hun hart. Of om het in de woorden van verslaggever en chroniqueur Jeroen Wielaert te zeggen: ,,Er is geen medium dat wielrennen beter verbeeldt dan radio.”



Evert ten Napel was er. Hij zat vanaf 1980 in de Tour, samen met Heinze Bakker en Theo Koomen. 1980 Was het jaar dat Joop Zoetemelk won. Evert moest Joop elke dag interviewen, maar dat viel nog niet mee. Joop is geen grote prater en dat moet je voor de radio wel zijn.



Koos Postema was er, vanaf 1977 presentator van Radio Tour in Hilversum. O, wat was Postema blij dat het na dat eindeloze godverdommese vergaderen gelukt was in het verzuilde Hilversum dat programma te gaan maken. Die zuilen, hij heeft er nog steeds een pestpokkenhekel aan. Felix Meurders, Klaas Samplonius, muzieksamensteller Herman van der Velden, regisseur Ferry de Groot, technici die alle verbindingen maakten, ze waren er allemaal gisteren. Stuk voor stuk mannen die leven van, met, door, in en op de radio.



Reageren? vincent@ad.nl