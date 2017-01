'Trump kan veel van Brussel leren'

Rollercoaster

Naast deze twee zijn er nog 124 andere sprekende rollen, waarvan de grootste voor rekening zijn van onder anderen Carolien Spoor, Hans Dagelet, Aus Greidanus, Nadja Hüpscher, Matthijs van de Sande Bakhuyzen en enkele buitenlandse acteurs, zoals de Vlaamse actrice en zangeres Liesa van der Aa en de Britse Lily Travers.



Er moest in slechts 80 dagen worden gefilmd op maar liefst 92 locaties. Behalve in Brussel, dat in het begin van de draaiperiode werd getroffen door de aanslagen op luchthaven Zaventem en metrostation Maalbeek, zijn er scènes opgenomen in Den Haag, Rotterdam, Antwerpen en Spanje, dat door moet gaan voor Afghanistan.



,,Als productie is dit een rollercoaster", geeft de regisseur toe, die een Gouden Kalf won met de tv-drama's Overspel en Maria Op Zolder en de korte film De maan is kapot. ,,Dit is het meest complexe en het grootste dat ik persoonlijk ooit heb meegemaakt" ,,En ik doe dit werk al 25 jaar." Een antwoord op die centrale vraag - waar gaat het heen met Europa? - moet Dierickx schuldig blijven. ,,De serie gaat over wat er nu leeft: de vluchtelingenstroom, hoe wij omgaan met de Oost-Europese landen, en zij met ons, de verschuivingen in de politiek."



Hoewel de trailer weinig optimistisch stemt - we zien een aan kanker stervende jonge vrouw, vluchtelingen die worden teruggestuurd, een massa-executie en een terroristische aanslag op een strand vol toeristen -, wil Dierickx met Brussel geen apocalyptisch toekomstbeeld schetsen. ,,Je hebt twee mogelijkheden. De eerste is: jongens, kijk om je heen, het gaat he-le-maal mis. De andere is: jongens, kijk om je heen, het is nog nooit zo goed gegaan met ons. Zijn we in staat een enorm positieve stap te maken in de evolutie via een periode van opkomend populisme? Het is aan de kijker om dat te bepalen."