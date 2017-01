Trump noemt Streep 'overgewaardeerde actrice'

Trump, die over elf dagen wordt beëdigd als 45e president van de VS, maakte drievoudig Oscarwinnaar Streep uit voor 'een van de meest overgewaardeerde actrices van Hollywood. Zij kent mij niet, maar viel mij toch aan. Zij is een Hillary-hielenlikker die enorm verliest.' De Republikeins miljardair ontkent dat hij de gehandicapte journalist nadeed. ,,Ik liet hem alleen even kronkelen omdat hij een stuk over een oud verhaal had geschreven om mij zwart te maken. Wéér die oneerlijke media!"