Tupac Shakur leeft na 20 jaar voort in harten van fans

Na een moeilijke jeugd begon Tupac op 15-jarige leeftijd met rappen. In 7 jaar tijd bracht de rapper twee albums uit: 2Pacalypse Now en Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z.. Dit album bestormde de hitlijsten, onder meer door hits als Keep Ya Head Up en I Get Around. De rapper werd ook genomineerd voor een American Music Award als beste nieuwe rap/hiphop artiest. Celstraf Hoewel zijn carrière er in die tijd goed op vooruit ging, kwam Shakur regelmatig negatief in het nieuws. Zo pakte de politie hem onder meer op op verdenking van verkrachting en seksueel misbruik. Terwijl hij terechtstond voor de vermeende verkrachting uit 1993, werd de Amerikaan neergeschoten tijdens een overval op 30 november 1994. Hij werd later vrijgesproken voor de zwaarstwegende feiten (verkrachting en het bezit van verboden wapens) maar voor het seksueel misbruik werd de rapper veroordeeld tot een maximumstraf van 4,5 jaar in een maximaal beveiligde gevangenis.

Eerbetoon

In de tijd dat Shakur zijn straf uitzit, bracht hij in 1995 zijn derde album uit: Me Against the World. De rapper werd de eerste opgesloten artiest met een nummer 1 album in de Verenigde Staten. Op dit album bracht de rapper een eerbetoon aan zijn moeder met het nummer Dear Mama.



Op 7 september 1996, Shakur was inmiddels weer op vrije voeten, zagen de daders hun kans schoon en schoten hem voor de tweede keer neer: een week later, op vrijdag 13 september 1996, om 16:03 werd hij officieel dood verklaard.



Ruim twee jaar na zijn dood kwam de megahit Changes uit. Het nummer stond begin 1999 op nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten. Er zijn meerdere albums gereleaset na zijn overlijden én Shakur was te zien als hologram op het zesdaagse muziekfestival Coachella in Amerika.



Theorieën

De onopgeloste moord op Tupac Shakur blijft voor velen een mysterie. Er doen zich verschillende geruchten de ronde. Zo wordt gesuggereerd dat de overheid achter de moord zit of, nog opmerkelijker: hij zou zelfs in leven zijn.



Rivaliteit

De geruchten rondom de dood van Shakur zijn ook gebaseerd op de ruzie tussen hem en zijn collega-rapper The Notorious B.I.G., echte naam Biggie Smalls. De twee waren voorheen vrienden maar kregen om onduidelijke reden woorden. Er zijn een aantal theorieën voor de ruzie: zo zou 2Pac met de vrouw van Biggie het bed zijn ingedoken óf de twee kregen ruzie omdat er juwelen en teksten van Shakur werden gestolen waar hij The Notorious B.I.G. van beschuldigde. Om die redenen wordt ook Biggie Smalls verdacht van de moord op Shakur.



Het biermerk Bavaria speelde op slimme wijze in op die laatste theorie. In het spotje is te zien dat onder andere Shakur, Marilyn Monroe en Elvis zich wanen op een onbewoond eiland en daar in anonimiteit genieten van hun oude dag met een Bavaria Radler.