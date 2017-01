Tv-icoon Mary Tyler Moore (80) overleden

Mara Buxbaum, die al jaren tijd het management deed van Moore, laat in een statement weten. ,,Vandaag is Mary Tyler Moore overleden in bijzijn van vriend, familie en haar man Dr. S. Robert Levine, waarmee ze 33 jaar samen was. Mary zal herinnerd worden als een dappere visionair die de wereld deed veranderen met haar lach."



Moore, die leed aan diabetes en in 2011 een hersenoperatie onderging, werd beroemd van haar in The Dick van Dyke Show van 1961 tot 1966. Dat was de opmaat naar 7 succesvolle seizoenen van The Mary Tyler Moore Show in de jaren '70.