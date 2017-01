Tv-reclame al vijftig jaar een noodzakelijk kwaad

VideoCora van Mora, 'Zet hem op Pietertje' en goeiemoggel. Je raadt vast al waar dit over gaat: reclames. Het is vandaag precies vijftig jaar geleden dat het allereerste Ster-reclameblok werd uitgezonden op televisie.

Zwart-wit, uiterst langzaam en van knap slechte kwaliteit. Dat was de allereerste reclame die televisiekijkend Nederland op 2 januari 1967 onder ogen kreeg. Het ging om een spotje van de Nederlandse Dagbladpers, de branche-organisatie voor kranten die eigenlijk tegen de komst van televisiereclames was.



'Zeven seconden geleden begon de reclame in de televisie. U wist het uit uw krant', zo kondigde de voice-over een nieuw tijdperk aan. ,,Als geste werd de eerste reclame aan de krantensector gegund", weet woordvoerster Carlinda Lengkeek van Stichting Ether Reclame.



Sindsdien kunnen we er niet omheen. Wie languit op de bank gaat zappen, stuit op 9 van de 10 zenders op reclame. Waar het allereerste reclameblok slechts een minuut duurde, moeten we er inmiddels zeker zes minuten voor uittrekken. Niet heel gek, als je bedenkt dat met de inkomsten een deel van de kosten van de publieke omroep wordt betaald. In die zin is het een noodzakelijk kwaad.

Pareltjes

Toch valt er nog steeds te genieten. De afgelopen vijftig jaar is er een ontelbaar aantal reclames uitgezonden - in 1967 nog 12.857, inmiddels loopt dat aantal tegen de 400.000 commercials per jaar - en daar zaten regelrechte pareltjes tussen. Zo werd de reclame met de olifant van Rolo uit 1996 vorig jaar uitgeroepen tot populairste reclame van de afgelopen 50 jaar. De spot won de Gouden Loeki Aller Tijden.



Andere genomineerden waren onder meer Bommetje van Melkunie, Pietertje van Calvé Pindakaas en de paarse krokodil van verzekeraar OHRA.



Zeker de eerste paar jaar na de komst van televisiereclames gingen mensen er echt voor zitten. Door de grote hoeveelheid is het tegenwoordig niet altijd zo leuk meer. Telecombedrijf Tele2 en rapformatie De Jeugd van Tegenwoordig namen samen afgelopen maand nog de Loden Leeuw, de prijs voor de meest irritante televisiecommercial, in ontvangst.

Loeki de Leeuw

In de tussentijd hebben we wel afscheid moeten nemen van Loeki de Leeuw, die van 1972 tot 2004 altijd met een komisch filmpje en de kreet Asjemenou! tussen de reclamespots op televisie was. In totaal was de beroemde mascotte van STER goed voor maar liefst zevenduizend filmpjes. Afgelopen november maakte het reclamefiguur een korte comeback, met een eenmalige eigen glossy LOEKI!.



Deskundigen, reclamemakers en televisieproducenten spreken voor de komende vijftig jaar van een spannende tijd. Volgens de ene helft blijft de kracht van televisiereclames behouden, volgens tegenstanders winnen online-advertenties rap aan terrein. ,,Het blijft moeilijk te voorspellen", aldus Lengkeek. ,,We gaan het zien."