'Typhoon baalt van nacht in cel na niet betalen tankbeurt'

,,Ik reed terug vanuit België nadat ik een telefoontje had gekregen dat mijn oom op sterven lag en ik samen met mijn broers en zus afscheid moest nemen. Met mijn hoofd er niet helemaal bij tank ik en loop naar binnen. Ik ga naar de wc, haal koffie uit de automaat, maar vergeet helemaal de benzine af te rekenen", zegt Typhoon tegen het dagblad.



De rapper werd aangehouden en zat een nacht in de cel. ,,Ik baalde flink." De volgende ochtend deed Typhoon 'eerlijk en open' zijn verhaal. ,,Ik kreeg te horen dat de zaak geseponeerd werd omdat er totaal geen opzet in het spel was." Uiteindelijk betaalde de rapper zijn benzine alsnog.



In juni kwam Typhoon nog groot in het nieuws met kritiek op de politie. De 32-jarige Zwollenaar was staande gehouden vanwege zijn jonge leeftijd, zijn huidskleur in combinatie met zijn dure auto. Daarop volgde een publiek debat over etnisch profileren. Typhoon over dit incident: ,,Dit voorval heeft naar mijn mening niets te maken met etnische profilering. Het zou jammer zijn als die discussie zou worden vertroebeld door dit verhaal."