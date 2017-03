21.00 uur, woensdagavond. Hoe ver zaten de peilingen ernaast? We gaan het nu zien want daar is de eerste Exitpoll, althans, op de radio. Niet op televisie, wat een beschamend geklungel was dat bij de NOS. Dat krijg je er nou van, met al dat ingewikkelde gedoe met die schermen en virtuele zetels en animaties. Dionne Stax struikelde, stamelde en bazelde.



Was dit nou, vroeg ik me in gedachten af, de verrassing die Erdogan speciaal voor Nederland uit zijn tulband had getoverd? Een Turkse Hack.



Nee, dan de radio, die goede, oude, betrouwbare radio. Daar gaat het veel simpeler. Je kunt namelijk een exitpoll ook gewoon voorlezen. Ja, echt, dat kan, met je stem! Doet Mark Visser heel goed. Kost veel minder dan al die beeldtoeters en bellen en is bovendien veel spannender.