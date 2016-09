'Uitzonderlijke Taisiya (13) maakt kans op winst Superkids'

Beseft Taisiya dat ze plots middelpunt van aandacht is?

,,Ze richt zich volledig op het dansen. Ze is nog wat verlegen en onzeker, maar dat komt ook omdat ze pas drie maanden in Nederland is. Ze heeft haar vertrouwde leventje in Oekraïne achtergelaten en ik heb daar diep respect voor. Eigenlijk staat ze totaal niet stil bij alles dat ook maar iets met media te maken heeft."



Heeft ze het Nederlands al een beetje onder de knie?

,,Ze verstaat het wel, maar Nederlands spreken is nog wat lastig. Daarom praat ze vooral in het Engels. Ze gaat naar een Britse school, dus haar Engels is goed."



Gaat Taisiya winnen?

,,Ze is zeker een kanshebber. Het is nog te vroeg om te zeggen dat ze de winnaar wordt, maar persoonlijk vind ik haar een van de meest getalenteerde deelneemsters. Het is natuurlijk ook aan mij om haar zo goed mogelijk te begeleiden. Ik moet zorgen dat haar choreografie uitstraalt wie ze werkelijk is."



Superkids is op vrijdag te zien op RTL 4 om 20.30 uur.