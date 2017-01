Vader aanslagpleger Bataclan in RTL Late Night

Zijn vader is ruim een jaar na de aanslag nog steeds verbijsterd en heeft nog geen moment kunnen rouwen, stelt RTL. Hij vertelt in het tv-programma over wat voor soort jongen Samy was en hoe die tot zijn daden heeft kunnen komen. Hij praat met presentator Humberto Tan over hoe Samy heeft kunnen radicaliseren en ook hoe hij denkt dat kan worden voorkomen dat anderen radicaliseren.



Amimour zou twee jaar geleden naar Syrië zijn gereisd nadat hij in Frankrijk was geradicaliseerd. Hij is eerder aangeklaagd wegens terroristische acties omdat hij van plan zou zijn geweest naar Jemen te reizen. Hij kwam onder toezicht te staan van justitie, maar verdween en werd sinds 2013 internationaal gezocht.



Toch slaagde de voormalige buschauffeur erin om samen met twee andere zelfmoordterroristen op de avond van 13 november concertzaal Bataclan te bestormen. Ze schoten 89 mensen dood bij een optreden van de Eagles of Death Metal.