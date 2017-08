Vader 'Meisje van Nulde' woest op Gordon

,,Deze opmerking is helemaal verkeerd gevallen bij Martin, hij is woest", zegt zijn advocaat Sébas Diekstra. ,,Hij vindt het walgelijk dat er grappen worden gemaakt over de rug van zijn vermoorde dochter."



De gewraakte uitspraak komt uit een aankondiging van de uitzending van komende vrijdag. Het gaat hier om herhalingen van vorig jaar. Huisman wil dat het fragment niet uitgezonden wordt en eist excuses. Hij gaat RTL erover aanschrijven.



Kleuter Rowena kwam in 2001 door mishandeling om het leven. Lichaamsdelen werden later teruggevonden bij onder meer Hoek van Holland en Strand Nulde. Haar stiefvader Mike J. is in 2003 veroordeeld voor haar gewelddadige dood.