Vader van pianist Wibi Soerjadi overleden

Dr. ir. Raphaël Soerjadi, de vader van pianist Wibi Soerjadi, is afgelopen nacht overleden. Dat heeft de klaviervirtuoos vanmiddag bekendgemaakt op Instagram. Soerjadi senior is 87 jaar geworden. Wibi's vader had al geruime tijd alzheimer.

In een emotioneel, in het Engels geschreven bericht staat Wibi stil bij het overlijden van zijn vader die carrière maakte als wiskundige. Vertaald: ,,Mijn geliefde vader is afgelopen nacht overleden. Hij was een liefhebbende, verzorgende en aardige man die altijd speciaal voor me is geweest. Een man met karakter en een humorvolle persoonlijkheid. Hij was verrassend vriendelijk en een van de intelligentste mensen die ik ooit heb ontmoet. Een kritische denker, een wijze man waar ik veel van leerde.''

Wibi (46), die dit jaar zijn 35-jarig jubileum als pianist viert, stelt dat zijn in Nederlands-Indië geboren vader aanvankelijk wilde dat hij wetenschapper zou worden in plaats van concertpianist. ,,Desondanks heeft hij me altijd warm en diep gesteund.'' Wibi sluit zijn herdenkingsbericht af met de woorden 'bedankt voor alle wat je mij gaf. Ik mis je erg, ik hou van je en je zal voor altijd in mijn hart zijn.''

Soerjadi senior laat zijn vrouw (sociologe Floor Jobse) en drie zoons na. Behalve Wibi (die eigenlijk Wisnoe heet) zijn dat Kresna, Ardjoena en Kresna.