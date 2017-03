Valerio Zeno overvallen tijdens opnames nieuw programma

Frank Masmeijer zinspeelt op echtscheiding

8:48 Het huwelijk van Frank Masmeijer en zijn vrouw Sandra staat volgens de oud-presentator onder druk. ,,Het is niet meer het gezellige huwelijk dat we 25 jaar hebben gehad. Het is voor het eerst dat ik dat in duidelijke bewoordingen toegeef'', zegt de voormalig showmaster in De Telegraaf. Masmeijer staat binnenkort terecht in een grootschalige Belgische drugszaak.