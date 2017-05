Valt de breuk tussen Mattie en Wietze nog te lijmen?

Mattie en Wietze, een van de meest succesvolle dj’s duo’s in radioland, gaan uit elkaar. Althans, dat is de huidige stand van zaken in een langslepende transfersoap. Of staat de deur tussen beiden toch nog op een kier? De bizarre ontwikkelingen op een rijtje.

,,We zijn heel blij dat Mattie heeft bijgetekend en ook de komende jaren bij Qmusic te horen zal zijn’’, aldus een verklaring van programmadirecteur Iwan Reuvekamp gisteravond. ,,De afgelopen maanden hebben we veel gesproken met zowel Mattie als Wietze. Heel graag zouden we met beide dj’s verder willen gaan. De deur bij Qmusic heeft altijd voor Wietze open gestaan.”

Vanochtend zou Mattie Valk (28) tekst en uitleg geven in zijn eigen radioprogramma. Onduidelijk was gisteravond nog of hij afgelopen tijd in het geheim met zijn werkgever aan de onderhandeltafel heeft gezeten of dat de twee na een goed gesprek hebben besloten ieder hun eigen weg te volgen. Wat doet Wietze de Jager (32) dan? Gaat hij wél naar Talpa Radio, een stap die hij oorspronkelijk met zijn collega en goede vriend zou maken?

Quote Heel graag zouden we met beide dj’s verder willen gaan. De deur bij Qmusic heeft altijd voor Wietze open gestaan Iwan Reuvekamp.

Een woordvoerster van Qmusic laat weten op een andere uitkomst te hopen. ,,De mogelijkheid bestaat dat hij later nog bijtekent’’, zegt ze. Mattie en Wietze zelf waren niet bereikbaar voor commentaar. De laatste meldde zich afgelopen dinsdag ziek. ,,Hij zal daarom geen reactie geven’’, aldus de zegsvrouw.

Hoe anders stonden de zaken er afgelopen weken voor.

Want ze waren eruit: Mattie en Wietze zouden Qmusic, het station waar ze onlangs nog hun 5-jarig jubileum vierden, verlaten. Speciaal voor hen zou het unieke format van Sky Radio, een station zonder dj’s, worden omgegooid. Het duo werd alle artistieke vrijheid beloofd voor een ochtendshow op de zender, tegenwoordig in handen van de grote John de Mol. Een ‘offer they couldn’t refuse’, zo vertelden ze de directie van Qmusic enkele weken terug.

Quote De mogelijkheid bestaat dat hij later nog bijtekent Woordvoerster Qmusic.

Het tweetal ging niet over één nacht ijs bij hun besluit. Vooral omdat Valk, in tegenstelling tot zijn ‘partner in crime’ De Jager, lange tijd ernstig twijfelde over deze zet. Vooral de loyaliteitskwestie bleef knagen: Ze hadden hun bekendheid immers te danken aan Qmusic. Wie wist vijf jaar geleden wie die Mattie en Wietze waren? Toch, na maanden peinzen en adviezen inwinnen bij familie, vrienden en collega’s, werd de knoop weloverwogen doorgehakt. Het was exit Qmusic.