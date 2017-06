Van aardbeving tot tsunami: muziek helpt

Een cover van Bridge Over Troubled Water van Artists for Grenfell staat inmiddels in veertien landen op nummer 1 in de iTunes-hitlijsten. Een grote groep artiesten heeft onder leiding van Simon Cowell de handen ineen geslagen om geld op te halen voor de slachtoffers van de brand in de Londense Grenfell Tower. Benefietsingles bleken vaker een succesformule om geld in te zamelen. In sommige gevallen nestelden ze zich zelfs in ons collectief geheugen. Vier eerdere hits uit binnen- en buitenland:

We Are The World

USA for Africa is de meest succesvolle collaboratie tussen artiesten ooit. Amerikaanse muzikanten onder leiding van Michael Jackson besloten in 1985 een single te maken om geld op te halen tegen de hongersnood in Afrika. Het nummer We Are The World werd meer dan tien miljoen keer verkocht en bracht ruim 80 miljoen euro op. In 2010 maakten onder meer Janet Jackson en Justin Bieber een nieuwe versie om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti.

Do They Know It’s Christmas

De moeder van alle samenwerkingen tussen grote sterren om geld op te halen, is natuurlijk kerstsong Do They Know It’s Christmas. Bob Geldof hoopte in 1984 dat de single ruim 60.000 euro op zou leveren ter bestrijding van de hongersnood in Ethiopië. Het werd uiteindelijk 7,2 miljoen euro in 12 maanden. De single werd daarna nog in nieuwe versies nog uitgebracht in 1989, 2004 en 2014.

Everybody Hurts

Het is niet de eerste keer dat Simon Cowell een groep artiesten bij elkaar verzamelt om geld op te halen. De muziekproducent, die wereldwijd bekend is als jurylid in diverse talentenjachten, bracht na de aardbeving in Tsunami in 2010 het R.E.M.-nummer Everybody Hurts opnieuw uit. Sterren als Kylie Minogue, Leona Lewis, Susan Boyle en Robbie Williams zongen mee. Binnen een week waren er 453.000 exemplaren verkocht. Nog steeds de snelst verkopende benefietsingle van de 21e eeuw.

Als je iets kan doen

De best verkopende single uit 2005 in Nederland staat op naam van Artiesten voor Azië. Ook in Nederland besloten de sterren destijds samen te werken om geld op te halen voor de slachtoffers van de zeebeving in de Indische Oceaan op tweede kerstdag 2004. Het resulteerde in het nummer Als je iets kan doen, waarop onder meer Marco Borsato, Ilse DeLange, Jan Smit en Rowwen Hèze te horen zijn.