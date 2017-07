Van die andere Angela kunnen we allemaal iets leren

Angela kijkt tvJournaliste Angela de Jong schrijft drie keer per week een column over wat haar opvalt op televisie.

Dringend advies aan iedereen die moe is van het daten, wel wat hulp kan gebruiken op dat vlak of na een paar vervelende ervaringen alle geloof in liefde of mensheid is verloren: kijk alsjeblieft de ‘hoe is het nu met’- aflevering van The Undateables terug van afgelopen dinsdag. En let dan vooral op mijn naamgenootje Angela. Ik garandeer dat u er daarna weer moeiteloos een poosje tegen kunt. En als iemand ook nog iets opsteekt van haar onbegrensde enthousiasme en eerlijkheid, is het helemaal mooi meegenomen.

Voor wie het nog nooit gezien heeft: in The Undateables van BNN gaan jongeren met een beperking op zoek naar de liefde. Dat levert soms schrijnende situaties op, waarbij je als kijker met schaamrood op de kaken zit. Zoals bij die ene ‘gezonde’ jongen die keihard was tegen een meisje met spastische benen: ,,Misschien moet ik eerst een fles alcohol drinken, dan loop ik ook zo scheef.’’

Maar vaker - veel vaker - is het juist hartverwarmende tv. Zeker mensen met een verstandelijke beperking spelen geen hard-to-get en zeggen gewoon wat ze denken. Een unicum in de hedendaagse datingscene als ik de singles in mijn omgeving mag geloven.

Neem nou de al eerder genoemde Angela. Net weer vrijgezel, omdat haar vorige vriend Sam zich niet aan hun ‘liefdessysteem’ hield, iets met koffie na elk afspraakje ofzo. En dat pikte Angela niet. Dus ging ze in de aflevering van dinsdag opnieuw op date. Met Martijn. Gewapend met een zelf geschepte zak snoep en een ‘geshopte’ foto van hen samen - ‘research gedaan op Facebook’- kon het fonduen in de skihal beginnen. Zij was meteen enthousiast. ,,Dit is de polderboy die ik zoek. Hij is echt uit de klei getrokken.’’ Hij hield ook nog eens van vlees en toen bleek dat hij net als zij aan linedancing had gedaan, was het feest compleet.

Martijn zag het ook wel zitten. Dus hoe nu verder? Een enthousiaste Angela: ,,Nou, eerst kennismaken, dan vriendschap, dan trouwen, of niet dat moeten we effe bekijken, en misschien dat er ook nog wel ergens een baby'tje voorbij schiet en dan samen oud worden.’’ Martijn, de schat, zei eenvoudig: ,,Dat lijkt me wel leuk.’’