Van Egmond: We gaan praten over DWDD-boek

Er komt een serieus gesprek tussen De Wereld Draait Door en Van Egmond, zo bevestigde de schrijver zelf. Na afloop spraken Van Nieuwkerk en hij, die elkaar nog kennen van het programma Holland Sport, over het boek. ,,Hij krabbelde niet terug, verre van, maar hij zei wel het spannend te vinden. Dat snap ik ook wel. Wanneer ik een boek schrijf dan komen daar ook gasten van het programma in voor en dat is met een politicus bijvoorbeeld moeilijk."



Ultiem boek

Samen met Van der Gijp was Van Egmond te gast bij de VARA-talkshow om hun nieuwe boek De Wereld Volgens Gijp te promoten. In het gesprek onthulde Van der Gijp plots de droom van Van Egmond. ,,Hij zei zojuist in de coulissen tegen mij: 'Een jaar meelopen bij De Wereld Draait Door zou voor mij echt het ultieme zijn. Om daar een boek over te schrijven.'"



,,Dat ging echt spontaan", vertelt Van Egmond. ,,'Gijp' zei tegen mij: 'dit is toch een waanzinnig programma.' Ik zei hem dat het een ultiem boek zou zijn. Tijdens het gesprek zat ik al een beetje in te dutten en toen begon René er opeens over."



De Wereld Volgens Gijp

Het viel de Voorburgse schrijver op dat Van Nieuwkerk niet direct afwijzend reageerde. ,,Normaal weet hij een onderwerp vrij snel weer te keren, maar nu kwam hij er zelfs later nog op terug. Het leek erop dat hij het wel zag zitten. Ik vond het ook wel humor dat ze achter de schermen gelijk allemaal in de vlekken schoten."



,,Er komt in ieder geval een vervolggesprek", zegt Van Egmond. ,, Maar voorlopig ben ik nog druk met De Wereld Volgens Gijp en ik heb nog een ander project lopen." Het boek met René van der Gijp ligt sinds gisteren in de winkel.



De VARA was nog niet in de gelegenheid om te reageren.