VARA liep geld mis met LuckyTV-filmpje

Hilversum buigt zich over de vraag of de publieke omroep mag verdienen op YouTube. Volgens de Mediawet is dat in eigen land verboden. Daarom verschijnen er online geen commercials voor het fragment uit het VPRO-programma Zondag met Lubach waarin Nederland zich zogenaamd voorstelt aan de Amerikaanse president Donald Trump. Wereldwijd werd het filmpje meer dan 50 miljoen keer aangeklikt op YouTube en Facebook. Wie de YouTube-video in het buitenland aanklikt, treft wél reclame, als de omroep dat tenminste zo instelt. De VPRO deed dat en verdiende op deze manier volgens insiders een kleine 20.000 euro. Hoofd Digitaal Geert-Jan Bogaerts van de VPRO bevestigt dat bedrag niet, maar zegt wel dat de opbrengsten nog niet de kosten van één aflevering van Zondag met Lubach dekken. ,,We worden er niet vreselijk rijk van.’’ Maar mag het eigenlijk wel? Het antwoord van het Commissariaat voor de Media is verrassend: we weten het niet. ,,De wetgeving is nog niet helemaal duidelijk. We zijn dat nog aan het onderzoeken’’, reageert een woordvoerster.

Primaire taak

Bogaerts van de VPRO laat weten het ‘commercial-schuifje’ van eigen filmpjes op YouTube gewoon open te zetten zolang die vraag nog in de lucht hangt. De Mediawaakhond gedoogt dit.



BNN-VARA zegt hierover ‘verbaasd’ te zijn. De omroep had op dezelfde manier via het buitenland geld kunnen verdienen aan het wereldwijd, eveneens miljoenen keren bekeken, LuckyTV-filmpje waarin Donald Trump en Hilary Clinton The Time Of My Life uit de film Dirty Dancing zingen.



BNN-VARA klopte vorige week nog aan bij het Commissariaat voor de Media. ,,Met de vraag of het verdienen met YouTube in het buitenland mag of niet’’, aldus de Mediawaakhond. ,,Wij onderzoeken nu of het valt onder de primaire taak van de publieke omroep of als nevenactiviteit moet worden bestempeld. In het laatste geval moet vooraf toestemming worden gevraagd.’’



Er woedt momenteel een discussie in brede zin tussen de NPO en de afzonderlijke omroepen over een ruimhartiger beleid voor wat wel en niet mag op YouTube. Ook reclameverkoper STER zegt er druk mee te zijn. Directeur Frank Volmer wil dat er voortaan ook in eigen land commercials mogen worden gekoppeld aan YouTube-video’s. ,,Wij zijn daarover in gesprek. Ik heb goede hoop dat we dit voor elkaar kunnen krijgen.’’ Volgens Volmer had het Trump-filmpje mét STER-reclame in potentie 150.000 euro kunnen opleveren.