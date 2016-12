Veel kijkers première Michiel de Ruyter op weinig bekeken tv-avond

Michiel de Ruyter met Frank Lammers in de hoofdrol, beleefde maandagavond zijn tv-première. Het enige programma dat meer kijkers trok was het NOS Journaal van acht uur, dat voorafgaande aan de film op NPO1 stond geprogrammeerd.



De NPO2-quiz De Slimste Mens trok ruim 1 miljoen kijkers, goed voor de derde plek in de lijst met best bekeken programma's op tweede kerstdag. SBS6 behaalde met Toppers in Concert Christmas Party of The Year 642.000 kijkers, een prima score voor de zender.