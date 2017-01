Verbaasd stel in My First Holiday weet niet waar Toscane ligt

In My First Holiday worden stellen gevolgd die nog nooit op vakantie zijn geweest naar het buitenland. Presentator Jamai Loman stuurt de kandidaten naar een onbekende bestemming voor hun eerste echte vakantie. In de uitzending van vanavond is de locatie er een die voor deelnemers Melvada en Reginald ook bij het horen van de naam geen duidelijkheid verschaft.



,,Ik denk dat het iets met Spanje of Griekenland is", denkt Melvada op. Haar vriend Reginald weet het ook niet. Uiteindelijk besluiten ze het op te zoeken op hun telefoon. Zo komen ze erachter dat ze naar de Italiaanse regio met als bekendste plaats Toscane worden gestuurd.



My First Holiday wordt vanavond om 21.30 uur uitgezonden op RTL5.