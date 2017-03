Verhalen op de radio

De publieke omroep besteedt deze week 'volop aandacht aan de Boekenweek' op de radio en op NPO2, het oude Nederland 2, ik ben er nog steeds niet aan gewend. Ik blijf altijd maar Nederlandse Postduiven Organisatie denken bij NPO. Er schuiven geen schrijvers aan tafel bij de 3FM-jocks, dat niet. Lijkt me een cool idee overigens, het zou de gekelderde luistercijfers misschien een boost kunnen geven.



,,Vandaag praat ik met Tsjewoesji Prendergaag. Ssjewoesji, prachtige naam heb je, Tsjewoesji, je hebt een twitterroman geschreven, een roman in 140 tekens. Hoe is die ontvangen?'' ,,Nou, beetje negatief eigenlijk, ben ik heel eerlijk in. De recensent van NRC schreef dat het begin wel aardig was maar dat hij er niet doorheen kwam en dat ik maar eens een snapchatnovel moest proberen.''



Voor de favoriete 'writer's tracks' moeten we ook niet op Radio 2 zijn. Jammer, lijkt me gaaf om the most inspriring music van Mensje van Keulen te horen. Op 5 zou je de Boekenweek van 1973 kunnen herbeleven en op SterrenNL zou je iets kunnen doen met de boekenkast van Wolter Kroes of 'wat haalt Fransie Bauer bij de bieb!' Chinese literatuur? Altijd boek met sambal bai.



Voor de Boekenweek moeten we op Radio 4 zijn, onder andere bij De Klassieken, tussen 9 en 12 's morgens. Elke ochtend heb je daar om half elf Het Klassieke Hart. Gisteren Het Klassieke Hart van Kluun. Hij draaide een stukje uit het Requiem van Mozart. Dat kan je duizend keer horen, het slijt nooit.



Om 10 voor 10 hoor je deze week in De Klassieken elke dag een kort radioverhaal, geschreven door een deelnemer aan de NPO Schrijfwedstrijd. De verhalen worden voorgelezen door acteurs en hebben een soundtrack. Gisteren las Sallie Harmsen het verhaal Ramadanjammerdan van Esther van der Meer.



Loubna zit in de klas. Op haar tafel landt een propje, gegooid door Anna. Ze vouwt het open en ze leest: ,,Wat zou je doen als je mocht kiezen, iets eten overdag of zoenen met een meisje?'' Ho, stop, meer verraad ik niet, je kunt het terugluisteren via site of app van Radio 4. Het is een mooi, broeierig verboden vruchtverhaal, de soundtrack werkt zeer beeldend. Ik ben benieuwd naar de andere vier, en ik vraag me af: radioverhalen, het is zo'n mooi genre, zou dat niet het hele jaar door kunnen?



Reageren? vincent@ad.nl