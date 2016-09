Verliefde acteurs kunnen niet echt van Venetië genieten

Als er een prijs bestond voor het mooiste liefdespaar van het Filmfestival van Venetië stonden de winnaars nu al vast: de Zweedse actrice Alicia Vikander (27) en haar Britse collega Michael Fassbender (39).



De sterren hebben al maanden een relatie met elkaar, maar hadden tot nu toe de media vermeden. Totdat zij in Venetië hun film The Light Between Oceans kwamen voorstellen. De twee maakten er opeens geen geheim meer van dat zij verliefd op elkaar zijn. Hand in hand verschenen zij op de rode loper. Ook de interviews om de film te promoten deed het paar zij aan zij.

Echt scheutig met details over hun affaire zijn de twee topacteurs nog niet.



Privacy

,,Wij zijn beiden op onze privacy gesteld, maar nu is er geen reden meer om onze liefde voor de buitenwereld te verbergen", aldus Vikander, die dit jaar een Oscar won voor haar rol in The Danish Girl. Bij de uitreiking, waar Fassbender was genomineerd voor zijn rol als Steve Jobs, hielden de twee zich nog afzijdig van elkaar. Dat zij won en hij niet vond Fassbender geen probleem. ,,Het voelde toch een beetje alsof ik zelf won."



De liefde bloeide op tijdens het draaien van het drama The Lights Between Oceans in Nieuw-Zeeland. Ze spelen daarin een echtpaar dat zich ontfermt over een aangespoelde zuigeling die zij als hun eigen kind opvoeden, totdat de echte moeder (Rachel Weisz) zich meldt.



Tijd om van elkaar te genieten is er nauwelijks. Fassbender: ,,Ik heb tien films achter elkaar gemaakt. De aanbiedingen zijn zo verleidelijk dat ik geen nee kan zeggen." Zijn partner Alicia zit in hetzelfde schuitje. ,,We kunnen hier niet eens van Venetië genieten. Na de interviews ga ik vanavond naar Duitsland waar ik aan een nieuwe film werk. We moeten echt onze agenda's beter op elkaar afstemmen. Maar dat is heel moeilijk in dit vak."



Uitje

Voor de vele sterren die Venetië aandoen is het filmfestival zeker geen vakantie-uitje. Interviews moeten aan de lopende band worden gegeven, waarna er 's avonds op de rode loper geschitterd wordt voor de vele Italiaanse fans - veelal tienermeisjes - die al heel vroeg in de ochtend een plaatsje veroveren om 's avonds met een ster een selfie te maken of om een handtekening te bedelen. De volgende dag nemen de hoofdrolspelers alweer het vliegtuig naar een volgende filmset.



Venetië heeft wat sterren en kwaliteitsfilms betreft een reputatie hoog te houden. Het 73-jarige festival heeft ook een goede neus om aanstaande Oscarwinnaars te selecteren. De afgelopen jaren gingen latere Academy-winnaars zoals Spotlight, Birdman en Gravity op het Lido in wereldpremière. Dat er dit jaar ook weer een winnaar is vertoond, is zeker denkbaar.



Relatie

Kanshebbers zijn onder meer Arrival (een intelligente sciencefictionfilm over het communiceren met buitenaardse wezens), La La Land (een moderne musical die iedereen inpakt met Emma Stone en Ryan Gosling als twee ambitieuze inwoners van Los Angeles die carrière willen maken als actrice en jazzmuzikant) en vooral Nocturnal Animals van modeontwerper Tom Ford (een thriller met Jake Gyllenhaal en Amy Adams, waarin kunst gebruikt wordt om wraak te nemen na een stuk gelopen relatie).



Of Brimstone, de calvinistische western van Martin Koolhoven, kans heeft op een onderscheiding, is twijfelachtig. De soms kritische beschouwingen van vooral de Amerikaanse vakbladen doen het ergste vrezen. Misschien dat Guy Pearce als de incestueuze dominee een kandidaat voor de beste acteur is. Maar het is meer aannemelijk dat de zingende Gosling met die prijs aan de haal gaat.