Verliefde Fleur trekt pas over anderhalf jaar in bij BZV-boer Herman

Volgens Fleur, zo schrijft ze op de website van het KRO-NCRV-datingprogramma, heeft ze door alle drukte rond Boer zoekt Vrouw onvoldoende tijd aan haar studie kunnen besteden. ,,Afgelopen week heb ik definitief gehoord dat ik nog een half jaar langer moet studeren om alles goed af te kunnen ronden. Als je naar mijn afgelopen jaar kijkt, is het ook niet heel vreemd dat ik niet alles heb afgerond. Mijn focus heeft vooral bij Boer zoekt Vrouw en Herman gelegen en alles wat daar omheen kwam en komt kijken'', aldus Fleur.



Ze baalt wel een beetje van haar nog altijd onvoltooide studie. ,,Het is wel jammer dat ik iets langer door moet, maar ook heel begrijpelijk. Ik ga aankomend jaar knallen om in december 2018 mijn diploma te krijgen. Daarna ga ik plannen maken voor de toekomst. Dat is natuurlijk erg spannend en het gaat een heel avontuur worden. Zoals ik het nu zie, word ik waarschijnlijk geen docente geschiedenis, maar ga ik het avontuur in Frankrijk aan.''



Met dat laatste doelt Fleur op een leven als boerin in Frankrijk en geen bestaan als docente geschiedenis waar ze momenteel een opleiding voor volgt. Over een paar weken gaat ze weer naar Herman. Maar niet alleen. ,,Ik ga voor het eerst met mijn beste vriendin en haar vriend een paar dagen naar Frankrijk. En dan gaat Teuntje, de nieuwe pup van Herman, ook mee om te emigreren naar Frankrijk. We hebben een hele tijd terug puppy's gekregen van onze hond. Herman was direct verkocht en heeft er dan ook direct eentje uitgekozen. Dat worden drukke weken voor Herman om Teuntje op te voeden. Maar een puppy is natuurlijk een van de leukste en schattigste dingen die er zijn.''