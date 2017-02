Verliefde Martijn weer terug bij luchtacrobate Noi Pakon

Martijn Krabbé had na de publicatie van het kiekje kort contact met Shownieuws. Hij biechtte op dat hij en de 38-jarige Noi zo gek op elkaar zijn dat ze elkaar niet los kunnen laten. Over de foto, die hij al snel weer verwijderde: ,,Soms heb je behoefte om subtiel te laten weten wat belangrijk is. Na om kwart voor zes geland te zijn vanuit Oeganda met een dagje repetitie en The Voice er achteraan kwam zo'n moment. Achteraf weinig subtiel.''



Familie

Krabbé leerde lenige Noi, die met haar zoontje Luan in België woont, anderhalf jaar geleden kennen via Facebook: na zijn scheiding van Amanda Beekman die de moeder is van hun vier kinderen. De flexibele luchtacrobate was al voorgesteld aan zijn kroost en ouders en ging zelfs mee op familievakantie. Wat er ondanks alle gelukkige momenten mis ging, is niet bekend. Martijn, die erg gesteld is op zijn privacy en vrijwel nooit iets loslaat over zijn privébeslommeringen, heeft daar nooit iets over gezegd. Met zijn ex-vrouw Amanda heeft hij nog steeds contact. Zij was afgelopen vrijdag met haar echtgenoot Harrie Kolen aanwezig bij The Voice.