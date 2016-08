Verlinde en Groothuizen presenteren RTL Live

RTL Live is de nieuwe middagrubriek van RTL4. Het programma lijkt op de 5 Uur Show, maar is qua onderwerpen anders. Het programma zal inspelen op thema's die die dag spelen, laat zenderbaas Erland Galjaard weten.



De nieuwe talkshow van afwisselend Albert Verlinde en Angela Groothuizen wordt volgens Verlinde een informatief programma dat aan de hand van gesprekken de kijker bijpraat over het nieuws van de dag. ,,Het is heerlijk om te doen", zei Verlinde. ,,Het is een programma met sporters, politici, onbekende en bekende Nederlanders. Ik kon geen nee zeggen."



De naam van Angela Groothuizen was al langer bekend. RTL Live is elke doordeweekse dag te zien om 17.00 bij RTL4.