Versteegh: Geraldine is als een zusje voor mij

Gaan jullie net zo ver als jullie voorgangers Dennis Storm en Valerio Zeno?

,,Zoals het proefkonijnen betaamt, stellen wij ons lichaam helemaal beschikbaar aan de wetenschap. Zonder terughoudendheid. We hebben een aantal dingen gedaan waarvan ik van tevoren dacht: oei! Zo hebben we gekeken of je bloedworst kunt maken van je eigen bloed. Dus dan eet je eigenlijk jezelf op. En de ander. Ik kan zeggen dat niet allebei de bloedworsten even lekker waren. Er was een significant smaakverschil."



Jullie test met een brommobiel mislukte en haalde het nieuws...

,,Ik kan je één ding vertellen: dat doe ik nooit meer. Mensen moeten vanavond zelf maar kijken hoe het is afgelopen. Het was een stuk spannender dan de bedoeling was."



Waar ligt voor jou de grens?

,,Ik zag laatst hoe een Amerikaanse stuntman op 7 kilometer hoogte zonder parachute uit een vliegtuig sprong. Op de grond lag een net van 30 bij 30 meter. Daar is hij in terechtgekomen. Nou, dat kunnen ze me heel lief vragen, maar dat ga ik niet doen."



Is het spannend om Dennis en Valerio te vervangen?

,,Er zijn allerlei nieuwe rubrieken bijgekomen en een paar oude verdwenen. We zijn dus niet gewoon verder gegaan met wat er was. Ik ben supertrots op wat er staat. We hebben een hele toffe show gemaakt, waarin wij voor mensen hopelijk niet alleen maar de vervangers van Dennis en Valerio zijn. Dit is gewoon de nieuwe Proefkonijnen."



Heb je ze om advies gevraagd?

,,We hebben oude afleveringen teruggekeken. Laten we wel wezen: Dennis en Valerio hebben Proefkonijnen gemaakt tot wat het is. Maar ik heb niet met ze overlegd over hoe zij het hebben gedaan. Ik denk dat het essentieel is om het op je eigen manier te doen. Wat het met Geraldine en mij zo leuk maakt, is dat wij een man en een vrouw zijn. Dat schept nieuwe mogelijkheden."



Bij wat voor proef hebben jullie die man-vrouw-rol ingezet?

,,Bijvoorbeeld bij het testen van het verschil in ruimtelijk inzicht. Volgens de theorie zijn mannen beter in het inpakken van de auto voor een vakantie. We hebben uitgezocht of dat klopt."



Waarom zijn jullie een goed team?

,,We hebben allebei het idee dat we elkaar beter maken. Zij kan dingen die ik niet kan en vice versa. Daarnaast is er nooit seksuele spanning tussen ons geweest. Geraldine is als een zusje voor me. Bovenal hebben wij ontzettende pret met elkaar."



Proefkonijnen, NPO3, 20.30 uur.