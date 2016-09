Vertrekt Matthijs nu ook bij De Wereld Draait Door?

De Wereld Draait Door (DWDD) ís Matthijs van Nieuwkerk, wordt vaak gezegd. Maar de talkshow van BNN-VARA ís evengoed Dieuwke Wynia, die vandaag aankondigde na 8 jaar te stoppen als hoofdredacteur. ,,Samen vormen ze een tandem en samen trappen ze constant even hard,'' zegt graag geziene DWDD-gast Jort Kelder.



Wynia wordt in tv-land geroemd om haar scherpe en artistieke visie. Niet voor niets was ze topfavoriet voor de functie van zenderbaas van NPO 1. Een baan waar ze overigens vriendelijk voor bedankte. Wynia heeft ook de reputatie van een ongenadig heerser. In 'de eredivisie van het tv maken' moet alles en iedereen elke seconde vlammen. 'Wij zijn geen Nieuwsuur!', is een van haar bekende kreten.



Verloop

Het verloop onder haar redacteuren is groot. Meer dan eens verbond Van Nieuwkerk zijn lot aan dat van haar. Wynia dreigde in 2011 de overstap te maken naar BNN, waar ze 'hoofd televisie' zou worden. De gastheer van DWDD in College Tour: 'Ik heb hemel en aarde bewogen haar te behouden'. En met succes dus.



Of Van Nieuwkerk nu met het definitieve vertrek van zijn belangrijke 'partner in crime' alsnog zijn conclusies trekt en zijn biezen pakt, is de hamvraag. De omroep suggereert van niet. 'Met onbetwistbare aanvoerder Matthijs van Nieuwkerk in de voorhoede, Marco Versluis als (nieuwe) hoofdredacteur en een ijzersterke redactie, draait de wereld gewoon door'. Een voormalig redacteur, die liever anoniem blijft, denkt daar anders over. ,,Het zou me niks verbazen als hij vertrekt. RTL staat ongetwijfeld met een aanbod klaar. Volgens mij heeft hij het ook wel een beetje gehad met DWDD.''



Beulen

Enkele jaren terug sloeg Van Nieuwkerk een aanbod van RTL af om daar de talkshow op de late avond te presenteren. ,,Onderschat de verslavende factor niet. Ik denkt dat Matthijs het nog wel even blijft doen'', reageert Jort Kelder. ,,Ik zou het anders heel jammer vinden.'' En over het besluit van hoofdredacteur Wynia: ,,Wat zij doet is meer dan 'even een uurtje tv maken', zoals veel kijkers denken. Het is beulen, beulen, beulen. Je kan alleen het nummer 1-programma van Nederland blijven als je op dezelfde snelheid blijft trappen. Het is eigenlijk een volkomen onmenselijke taak.''



Wynia begint nu een eigen productiebedrijf. Over haar vertrek zegt ze in NRC Handelsblad: ,,Ik ga niet weg omdat ik me verveel. Ik wil weer dóór. Het programma kan ook zonder mij verder.'' Ze hoopt stiekem op een reünie met Van Nieuwkerk. ,,Zodra hij daarmee stopt (met DWDD, red.), hoop ik van harte dat wij weer samen gaan werken.'' Van Nieuwkerk zelf wilde niet reageren.