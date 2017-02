Victor Löw: En toen zag ik Marieke staan

Kapper

Dan is het twee maanden later. De laatste voorstelling nadert. Nog voor de seizoensafsluiting zegt Henriëtte tegen Löw: 'Moet jij niet eens naar de kapper?' Haar nichtje is styliste. Ze maakt een afspraak en op een zekere middag belt de acteur aan in Alkmaar. ,,Dat was wel spannend, eerlijk gezegd. Maar ook veilig, want Henriëtte was er óók bij. Ik had een flesje wijn meegenomen. Nee, geen bloemen. Dat vond ik te. Die middag dacht ik geen moment meer aan 'nooit meer de liefde'. Toen ik buiten stond was er totale verbijstering: 'Jezus, wat is hier aan het gebeuren, wat is hier aan de hand?' De liefde was in alle hevigheid op mij afgekomen. "



Ze apten, apten en apten. Begrepen elkaar. Hadden twee weken later weer een date. Marieke is achttien jaar jonger. Dat is een 'dingetje', vooral voor de buitenwereld. ,,Die reflectie is er meteen: het gevoel is ons fundament. Als de liefde echt is, hoef je nergens over na te denken. Ze heeft een zoon, net als ik. Ze schelen drie jaar, maar gaan leuk met elkaar om."