Victoria Koblenko alweer 'zwanger'

Update Politie vindt wapens en drugs bij Chris Brown

20:36 De politie van Los Angeles heeft dinsdag wapens en drugs gevonden bij de woning van Chris Brown, waar agenten in afwachting zijn van een huiszoekingsbevel. De zanger gooide de spullen in een plunjezak uit het raam, meldt TMZ. De politie kwam op het huis van de zanger af nadat een vrouw het alarmnummer 911 had gebeld en beweerde dat Chris Brown haar had bedreigd met een vuurwapen. De politie arriveerde om 3.00 uur in de nacht bij zijn woning.