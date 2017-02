Video bijna-botsing Harrison Ford vrijgegeven

Op de video's is vanuit verschillende hoeken te zien hoe de Hollywood-acteur met zijn eenmotorige Husky tijdens het landen over een klaarstaand passagiersvliegtuig vloog. In het passagiersvliegtuig van American Airlines zaten 110 passagiers en een crew van zes personen.



De 74-jarige Star Wars-acteur landde op John Wayne Airport in Orange County op een taxibaan in plaats van de landingsbaan. De federale luchtvaartdienst FAA doet nader onderzoek naar het luchtvaartincident. Het onderzoek van de luchtvaartautoriteiten kan leiden tot een schriftelijke waarschuwing of tot intrekking van Fords vliegbrevet.