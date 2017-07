Vierdaagse niet lopen maar volgen op 'walking radio'

vincent luistertCabaretier Vincent Bijlo schrijft drie keer per week een column over wat hem opvalt op de radio.

Ze lopen 'de omgekeerde route' dit jaar, de 47.000 wandelaars die de 101ste Nijmeegse Vierdaagse lopen. Dit om te voorkomen dat er hittedoden vallen. In het begin zit nu een lang stuk over een dijk dat eerst aan het eind zat. Dat moet je niet in de volle zon lopen.

Zo'n Vierdaagse zit altijd vol met verhalen. De oudste deelnemer dit jaar schijnt 115 te zijn, ze loopt al vanaf het begin mee. Nog steeds de 50 kilometer per dag he, zonder rollator, geen centje pijn. Er zijn stelletjes die elkaar tijdens de Vierdaagse hebben ontmoet in de blarendoorprikpost, nu prikken ze al 44 jaar elkaars blaren door.

Je hebt militairen die die 50 kilometer zo niksig vinden dat ze elk jaar de dubbele afstand lopen met volle bepakking en winterkleding en dan nog eerder finishen dan de 50 kilometerburgers. De Vierdaagse hoort bij Nederland als Sinterklaas en... nee, laat ik geen slapende honden wakker maken, het is pas juli.

Radio 2-deejay Frank van 't Hof loopt mee. Hij moet toch altijd al vroeg op, zijn show Vroeg Op Frank is van 4 tot 6 's ochtends. Hij doet de 50 kilometer. Zijn hele tocht is te volgen via zijn livestream op Facebook en YouTube, die gisteren nog al eens uitviel, overigens. Om 10 over 5 gisterochtend liep hij al over die dijk die vroeger aan het eind zat, met zijn microfoon en zijn camera en zijn digitale zendapparatuur. Al lopend belde hij met luisteraars en las berichten voor, het was gisteren Nelson Mandeladag, als hij nog had geleefd werd hij 99, en in Drenthe werden spectaculaire nieuwe waterglijbanen geopend.