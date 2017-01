Vijfde seizoen van Prison Break start op 4 april

Victoria Beckham heeft spijt van boobjob

11 januari Victoria Beckham doet een boekje open over waar ze allemaal spijt van heeft. Ze schrijft een brief aan haar achttienjarige zelf in de Britse Vogue, waarin ze onder meer tegen zichzelf zegt dat ze beter geen borstvergroting had kunnen nemen. In de brief schrijft ze verder over haar huwelijk, mode-blunders en het gebruik van make-up en haarspray.