Virginia maakt zich zorgen over openingsdans: Peter Jan is niet serieus

Video Rob Geus wil dat 'smerigste keuken ooit' deuren sluit

14:07 Na ruim duizend restaurants gekeurd te hebben op hygiëne, beleeft Rob Geus morgen een nieuw 'hoogtepunt' in zijn programma De Smaakpolitie. Voor het eerst in 128 afleveringen heeft hij een ondernemer geadviseerd zijn toko te sluiten omdat het er gewoonweg te smerig was.