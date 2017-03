Vliegende start voor 'langdradige' Janzen & Van Dijk

Sanne Wallis de Vries moet wennen aan populariteit

18 maart Sanne Wallis de Vries moet erg wennen aan de populariteit die haar deelname aan het programma Wie is de mol met zich mee brengt. Dat vertelde zij gisteravond in het Radio 5-programma Volgspot, waar zij te gast was ter gelegenheid van haar nieuwe voorstelling Gut.