Vlucht HS13 is een warboel

Als je tegenwoordig wil meetellen moet je bingewatchen: een complete serie er in één of twee avonden doorheen jassen, comakijken tot je een ons weegt. Ik doe het wel eens een enkel keertje, maar in de aard ben ik een ­ouderwetse tv-kijker.



Ik vind het oprecht leuk om me een week lang te verheugen op de volgende aflevering. Dan loop ik in de tussenliggende dagen alle verhaallijnen in mijn hoofd nog eens na, leg nieuwe verbanden en fantaseer hoe het verder gaat. Om op de uitzenddag zelf bijna kinderlijk blij te zijn dat de kluwen weer iets verder wordt ontrafeld.



Dat heb ik momenteel met Vlucht HS13, zondagavond op NPO3. Fijne serie, spannend verhaal, maar wel met één probleem: per week wordt de kluwen niet kleiner, maar juist groter.



In de op het oog zo gewone familie Kraamer heeft iedereen een geheim of een verborgen agenda. Het begon met de vermissing van arts Simon en zijn vrouw Liv die hem wanhopig zoekt. Maar inmiddels broeit er zoveel meer. Er is broer Haje die al jaren verliefd is op schoonzus Liv en medeplichtig lijkt aan de ontvoering van Simon. Alex, de vrouw van Haje, kampt met psychische problemen en is een vulkaan die op uitbarsten staat. Zondagavond bleek dat haar psychiater op zijn beurt een rare obsessie voor háár heeft.