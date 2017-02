Vluchtelingkinderen willen alles weten van Máxima

De kinderen en hun ouders hebben een verblijfstatus gekregen en mogen dus in Nederland blijven. Ze krijgen een jaar lang vijf dagen per week Nederlandse les en op woensdagmiddagen leren ze dankzij gastlessen over bijvoorbeeld kunst, sterrenkunde, journalistiek en ondernemen ook andere zaken.



De kinderen zijn zonder uitzondering uiterst nieuwsgierig, zeker naar de koningin. In een kring in het klaslokaal wordt de ene na de andere vraag op haar afgevuurd, allemaal in het Nederlands gesteld door de leerlingen.



Vragen als: waar is uw kroon? En uw man? De antwoorden: de kroon draagt Máxima zelden, zegt ze. Die zit niet zo makkelijk. En de koning had andere zaken te doen.



Andere vraag: Is ze met de auto gekomen? Ja. Een limousine? Máxima lacht en schudt tegelijkertijd nee.