‘Voetbal International wordt maandblad’

Voetbal International (VI) verkeert in zwaar weer. Het blad, onderdeel van WPG Uitgevers BV, leed vorig jaar een verlies van 1,5 miljoen euro, de oplage keldert en voor het eerst in de geschiedenis vielen er ontslagen.



Ruesink lanceerde met VI Pro een online verdien-model en wil meer specials. ,, Ik geloof honderd procent in digitale abonnementen voor onderscheidende verhalen. Als je dan meer specials maakt en je hebt nog steeds een weekblad, dan gaat dat een keer pijn doen. De redactie loopt nu al op zijn tandvlees. Op het moment dat de redactie het niet meer aankan of de lezers zijn toe aan een maandblad, stappen we over."



,,Het weekblad is eindig", vervolgt Ruesink. ,,Dat gaat binnen enkele jaren gebeuren. Ik zie VI in de toekomst als een voetbalclub met voor ieder wat wils. Topsport, breedtesport, amateurs, vrouwenvoetbal. Waar je trainingen kan downloaden. Ik broed op een seizoenkaart. En dan gaat het niet meer over het weekblad, maar over VI. Dat mag nooit verloren gaan.”



