Vogue maakt excuses na shoot met Gigi en Zayn

Een interview en fotoshoot met topmodel Gigi Hadid en haar vriendje, de muzikant Zayn Malik, heeft niet goed uitgepakt voor het tijdschrift Vogue. Het blad probeerde de term 'gender fluid' te omarmen middels een interview met het stel, dat zegt elkaars kleding wel eens te lenen. Dit schoot mensen die daadwerkelijk gender fluid zijn, oftewel zich niet kunnen vinden in een genderhokje, in het verkeerde keelgat.

De 22-jarige Gigi en de 24-jarige Zayn werden gefotografeerd in matchende trainingspakken, die vagelijk androgyn aandoen. Boven het stuk bij de foto's kopte het blad dat het stel ,,gender fluidity omarmt". Ze maakten opmerkingen over het feit dat ze elkaars kleding wel eens dragen, en dat mannen best vrouwenkleren kunnen dragen en vice versa. Hadid zei in het interview dat het ,,leuk is om te experimenteren", aldus de BBC.

Het stuk sloeg de plank volledig mis, aldus experts en mensen die daadwerkelijk gender fluid zijn. Het gaat natuurlijk om veel meer dan alleen kleding; de term is juist bedoeld voor transgenders die niet het gevoel hebben dat ze in een specifiek hokje passen. En die mensen worden regelmatig gepest en gediscrimineerd.

,,Als je over een een gemarginaliseerde groep wil schrijven, praat dan met die groep", schreef een kritische journalist in Cosmopolitan. ,,In tegenstelling tot hoe de Vogue shoot het voorstelt, is de daadwerkelijke ervaring van iemand die niet aan gendernormen voldoet zelden leuk of glamoureus."

Excuses

Vogue biedt excuses aan. "Het stuk was bedoeld om de impact van de gender fluid en non-binary gemeenschappen te belichten en de invloed die zij hebben op mode en cultuur. Het spijt ons dat het verhaal die intentie niet weergaf - we zaten fout."