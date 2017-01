Voice-talent Romy vlak voor eerste liveshow onder het mes

Diane Lockhart mag flink schelden in spin-off The Good Wife

21:13 Actrice Christine Baranski (64), beter bekend als advocate Diane Lockhart uit de hitserie The Good Wife, mag in haar rol voortaan flink schelden. De vorig jaar gestopte serie krijgt een spin-off die niet op tv, maar online wordt uitgezonden. En dan mogen personages in Amerika veel meer schelden, schrijft Deadline.