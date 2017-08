Volkszanger Frank van Etten gaat na 12,5 jaar scheiden

De zanger voelt het 'een beetje als falen' dat zijn huwelijk is mislukt. ,,Als ik ook maar één lichtpuntje had gezien, dan had ik keihard geknokt voor verbetering. Maar ik zag geen lichtpuntjes meer. Dus was er geen toekomst meer voor ons.''



Nu de kogel door de kerk is blijft hij voorlopig wonen in de gezamenlijke woning in Sint Anthonis (Noord-Brabant). ,,Onze oudste Jaimy blijft bij mij en de jongsten bij hun moeder in haar nog te vinden huis. Haar nieuwe onderkomen, zo hebben we samen afgesproken, moet wel in de buurt van mijn huis zijn. Dan kunnen de kinderen hun vader en moeder, ook al zijn ze geen koppel meer, zo vaak als het kan bezoeken. Hoe dan ook ga ik zorgen dat het Irma aan niets zal ontbreken. Daar hoeft ze zich geen zorgen over te maken. Ook als ex-man zal ik er voor haar zijn.''



Volgens Frank van Etten heeft de scheiding niets te maken met het feit dat hij vaak van huis is voor optredens in het land. ,,Dat waren we gewend.'' Dat hij de afgelopen jaren als mens is veranderd, speelde wel een rol. ,,Mijn vader is twee jaar geleden overleden en daardoor ben ik alles - het hele leven eigenlijk - door een andere bril gaan bekijken. En het komt misschien ook door andere dingen en drama's die we hebben meegemaakt zoals brandstichting, bedreiging, een auto-ongeluk en afpersing. Ook daardoor ontstonden onoplosbare spanningen.''