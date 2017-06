Volledig dove doorzetter zingt sterren van de hemel

De Amerikaanse Mandy Harvey zong als sinds haar vierde de sterren van de hemel, maar op 18-jarige leeftijd stortte haar wereld volledig in. Door een bijzondere aandoening werd ze in korte tijd voor honderd procent doof. In eerste instantie had ze, zo vertelde ze in de show, de neiging om op te geven. ,,Maar uiteindelijk wilde ik meer met mijn leven doen dan alleen opgeven'', aldus Harvey in AGT.