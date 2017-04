'Voor de liefde bestaat geen draaiboek'

Zoals elke zondagavond zitten ze morgen ook weer klaar voor Boer Zoekt Vrouw. Boer Hans Weijs en zijn Audrey kijken reikhalzend uit naar het keuzemoment van boer Herman in Frankrijk. ,,We zien hem worstelen met zijn gevoelens", zegt de bloemenkweker uit de reeks van 2009. ,,Hij doet vreselijke moeite iets te verbergen. Er groeit en bloeit iets, de spanning loopt hoog op. Héél herkenbaar."



Vorige week was in de vooruitblik op de komende aflevering al te zien dat Herman er uit is en popelt om zijn keuze voor Fleur of Anne wereldkundig te maken. Vraag is natuurlijk of hij zich kan inhouden tot presentatrice Yvon Jaspers er is. Er waren in het verleden genoeg boeren die zich niet hielden aan de regels van het programma en het er veel te vroeg uitgooiden. Omdat ze het gewoon niet meer voor zich kónden en wilden houden. Zoals in 2009 boer Hans tegen Audrey en boer Jos tegen zijn Dycke.



,,Ik was er uit en kon niet wachten", verklaart Hans. Een dag vóór het geplande, officiële keuzemoment greep de dolverliefde Limburger zijn kans. ,,We waren in de kas aan het werk en de geluidsapparatuur stond wel aan, maar ik dacht: we staan op honderd meter, zijn ver buiten bereik. Niemand hoort iets."



Bijna acht jaar later straalt de bloemenkweker nog als hij het moment opdiept. ,,Daar, achterin de kas, zei ik stiekem tegen Audrey dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. Wat we niet wisten, was dat de geluidsman ons wél had gehoord. Dat hij de cameraman aantikte zodat die kon filmen. De beelden zagen we pas maanden later toen de serie werd uitgezonden. Eigenlijk was dat niet fair naar de andere vrouw toe, een beetje vals misschien, maar dat doe je dan gewoon. Dat is de liefde."