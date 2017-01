Voorzichtige start 'verbijsterende' reallifesoap Peter Jan Rens

Virginia heeft duidelijk de broek aan in de relatie met Peter Jan, zo werd gisteren duidelijk. Meneer Kaktus wordt door zijn veel jongere liefde voortdurend uitgefoeterd. Ook het broertje van Virginia - Giovanni - baarde opzien in de reallifesoap. Als ze aan hem vraagt waarom hij niet werkt, reageert hij nonchalant: ,,Ik ben pas 19, ik kan mijn hele leven nog werken. Dat zijn de subsidiepotten, die moet je leegtrekken."



Op social media doken diverse bekende Nederlanders in de pen om hun verbijstering op te schrijven. De uitspraken van Giovanni zorgde voor grote verbazing bij musicalster Danny de Munk. ,,Ik geloof mijn oren niet", schrijft hij op Instagram. Ook Fred van Leer schiet met scherp richting de jongen. ,,Wat een gruwel die gozer. Blijf lekker met je reet op dat plastic stoeltje zitten." Radio-dj Domien Verschuuren kijkt ook met verbazing: ,,Wat een maf programma", twittert hij.



RTL5 blijft Peter Jan en Virginia de komende weken volgen in een de reallifesoap. Meneer Kaktus ging in november tijdens een optreden van zanger Django Wagner op zijn knieën en vroeg Virginia op het podium te huwelijk. In 2013 waren de twee ook al verloofd, maar de plannen werden eind 2015 afgeblazen toen ze uit elkaar gingen. Afgelopen zomer volgde een liefdeshereniging.