Vrienden van Amstel is bruisend feest vol muzikaal vernuft

Ongekend spectaculair

Hetzelfde geldt voor de muzikanten. Die durven zich op Vrienden van Amstel buiten het comfort van hun vaste sets te begeven. Ze spelen weliswaar amper risicovolle songs, maar brengen versies die stokoude liedjes soms een geheel nieuwe betekenis geven. En als dat laatste niet lukt, zijn de uitvoeringen in elk geval ongekend spectaculair. Zo opende de show gisteravond met een versie van Radar Love waarbij het slagwerk-gedeelte was opgevoerd tot het niveau van een compleet drumcorps. Acht drummers, onder wie de uit het plafond neerdalende maestro Cesar Zuiderwijk, lieten de 44-jaar oude song klinken alsof hij even eerder in het repetitiehok was geschreven.

Nieuwe glans

De Songfestival-dubbelslag van de Common Linnets en Douwe Bob bijvoorbeeld. Calm after the Storm en Slow Down kregen dankzij hun samenzang nieuwe glans. Hetzelfde gold voor het fraai klein gehouden duet tussen Bart van der Weiden (Racoon) en Matt Simons op Oceaan. Ook niet vaak vertoond: Barry Hay van de Golden Earring in het Nederlands. Het gebeurde aan de zijde van Bløfs Paskal Jakobsen op de Shaffy-klassieker Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.



Hoogtepunt in letterlijke zin was een Beatles-medley van de hand van VanVelzen, Racoon, Douwe Bob en Ilse DeLange, gezongen vanaf vier zwevende podia. De keuze om in het traditionele heldenblok geen plek te maken voor ons afgelopen jaar ontvallen legendes als David Bowie of Prince was opmerkelijk, maar wie DeLange een aangrijpende versie van Yesterday hoorde zingen was dat soort bezwaren vlot weer vergeten.